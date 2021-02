Covid-Tests sehr gefragt: In Vorarlbergs Apotheken wird auf Hochtouren getestet

Seit Montag kann man sich in Ländle-Apotheken testen lassen. Die Tests sind sehr gefragt, Vorarlbergs Apotheker geben ihr Bestes.

Österreichweit kann man sich seit Montag auch in Apotheken auf Covid-19 testen lassen. Waren es Anfangs noch 13, bieten in Vorarlberg bereits rund 20 Apotheken Antigen-Schnelltests an - Tendenz steigend. Die Apotheken sind registrierte Teststationen und unterstützen mit den Testungen freiwillig und in Eigeninitiative die Behörden. Zudem möchten sie ihren Kunden den Zugang zu Testmöglichkeiten erleichtern. Durchgeführt wird ein Antigen-Schnelltest, auch eine offizielle Testbestätigung ist möglich.

Voranmeldung dringend notwendig

Eine Voranmeldung für die Testungen ist aufgrund der hohen Nachfrage derzeit unbedingt notwendig. Diese erfolgt derzeit größtenteils noch telefonisch. Manche Apotheken haben hierfür extra einen Online-Buchungsassistenten eingerichtet. Eine einheitliche Online-Plattform für alle Apotheken ist bereits in Arbeit. Getestet wird durch die Pharmazeuten: Hinter einer Sicherheitswand wird ein Mund-Rachen-Abstrich gemacht. Rund eine halbe Stunde später wird man per Mail informiert und kann die Bestätigung in der Apotheke abholen. Sollte der Test positiv sein, muss direkt Meldung gemacht werden, ein PCR-Test wird in die Wege geleitet. Bis zu dessen Ergebnis muss sich der Betroffene in Selbstquarantäne begeben.