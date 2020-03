Covid-19: Drei weitere Todesopfer zu beklagen

Drei weitere Todesopfer in Österreich.

Österreich hat drei weitere Todesopfer in Bezug auf das Coronavirus zu beklagen. In Linz ist eine 27-jährige Frau gestorben, in der Steiermark zwei Männer Jahrgang 1940.

In Linz ist am Mittwoch eine 27-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Laut Landessanitätsdirektion war die Frau wegen schwerer Vorerkrankungen bereits länger im Kepler Universitätsklinikum in Behandlung. Es handelt sich um den ersten Corona-Todesfall in Oberösterreich.

Zwei weitere Tote in der Steiermark

In der Steiermark sind in der Nacht auf Mittwoch zwei mit dem Coronavirus infizierte Männer in der Steiermark gestoben. Wie die KAGes mitteilte, sind sie beide Jahrgang 1940, einer aus Graz-Umgebung, der andere aus dem Bezirk Murtal. Der Patient aus Graz-Umgebung war akut wegen eines anderen lebensbedrohlichen Gesundheitsproblems ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann aus dem Murtal dagegen hatte schwere Vorerkrankungen und war bereits seit der Vorwoche in stationärer Behandlung. In beiden Fällen müsse laut KAGes noch abgeklärt werden, in welchem Zusammenhang der Tod der Patienten mit dem Coronavirus steht.