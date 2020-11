Coronavirus erreicht nun auch den Handballklub Hard

Der ALPLA HC Hard hat mehrere positive Fälle im Umfeld der ersten Mannschaft, unter den Spielern, dem Trainer- und Betreuerstab sowie den Funktionären, zu verzeichnen.

Im Zuge eines aufgetretenen Verdachtsfalles Ende der vergangenen Woche wurden sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und der Trainingsbetrieb des spusu LIGA Teams mit sofortiger Wirkung eingestellt. Alle Spieler, Betreuer und Funktionäre wurden umgehend informiert und haben sich daraufhin vorsorglich unter häusliche Quarantäne begeben. Nachdem sich der Verdachtsfall bestätigt hatte, wurde bei der oben genannten Personengruppe ebenfalls ein PCR-Test durchgeführt, der weitere positive Coronafälle zum Vorschein brachte. Alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne und hatten seit Ende der letzten Woche keinen Kontakt mehr zur Mannschaft.

Der ALPLA HC Hard befindet sich seit dem Vorfall in ständigem Austausch und enger Abstimmung mit allen erforderlichen Institutionen und Organisationen, die umgehend über die aktuelle Situation des Vereins in Kenntnis gesetzt wurden. Gespräche mit dem ÖHB, der spusu LIGA, der Task-Force und der Gesundheitsbehörde sind in vollem Gange.