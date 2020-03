„Corona-Virus“-Absagen von Veranstaltungen in Lochau

Lochau. Aus aktuellem Anlass gibt die Gemeindeverwaltung angesichts der prekären Situation rund um den Corona-Virus im In- und Ausland die Absage von bereits fix terminisierten Veranstaltungen in Lochau bekannt.

Die österreichische Bundesregierung am Dienstag dieser Woche rigorose Maßnahmen rund um den Corona-Virus verkündet. Demzufolge werden gemäß Epidemie-Gesetz seit Mittwoch, dem 11. März 2020, befristet bis Freitag, dem 3. April 2020, alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Gästen in geschlossenen Räumlichkeiten bzw. alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen um Freien abgesagt.

In Abstimmung mit dem Land Vorarlberg und der Landessanitätsdirektion folgt die Gemeinde Lochau diesem Schritt. Es finden daher auch in Lochau keine Veranstaltungen statt, die in diese Kategorien fallen.