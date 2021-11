Corona: Verschärfungen und Intensiv-Notstand

Dir. Dr. Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft und NEOS-Klubobfrau Dr. Sabine Scheffknecht heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Lage in den Spitälern spitzt sich zu. In den vergangenen 24 Stunden gab es 10.363 Neuinfektionen in Österreich. Am Montag starben 61 Menschen und 113 Covid-19-Patienten wurden in den Spitälern aufgenommen. Auf den Intensivstationen liegen 458 Schwererkrankte. In Vorarlberg werden insgesamt 95 Corona-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, 15 davon auf den Intensivstation. Über die ernste Lage in den Spitälern redet heute der Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft Dir. Dr. Gerald Fleisch in "Vorarlberg LIVE".