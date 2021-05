Corona-Verdachtsfall: Premiere im Spielboden abgesagt

Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls im Team muss die für den heutigen Dienstag angesetzte Uraufführung von Martin Grubers Stück "lonely ballads: EINS" am Dornbirner Spielboden abgesagt werden.

"So traurig die Geschichten in diesem Stück sind, so schmerzhaft ist die Tatsache, dass nach monatelanger Proben-Arbeit und strengster Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen wir die Uraufführung bis auf Weiteres verschieben müssen", teilte Gruber den Medien mit.