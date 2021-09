Corona-Mythen, Kanzler-Kritik und Weltkindertag

Molekularbiologe Martin Moder, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und Autor Peter Pilz und Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfs Dr. Simon Burtscher-Mathis heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Auf der Interactive West tritt er als Speaker auf – Molekularbiologe und Wissenschafts-Kommunikator Martin Moder. In seinem Youtube-Blog liefert er Faktenchecks über Corona und klärt auf humorvolle Weise über Corona-Mythen auf. Er ist Science-Slam-Europameister und "Science Buster". Mit ihm redet Pascal Pletsch heute in "Vorarlberg LIVE" über Wissenschaft und Humor und die Frage, wie man Impfgegner zum Impfen bewegen kann.

"Kurz. Ein Regime" so der Titel von Peter Pilz‘ neuestem Buch. Aktuell auf Platz 1 der beliebtesten Sachbücher in Österreich. Peter Pilz geht mit Sebastian Kurz hart ins Gericht und kritisiert den geplanten Umbau der österreichischen Demokratie "nach Orbánschem Vorbild". Über sein Buch, Politik und natürlich Sebastian Kurz redet Peter Pilz heute in "Vorarlberg LIVE".