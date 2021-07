Corona: "Eine Renaissance von Verschwörungstheorien"

Wie unterscheidet man im Internet zwischen wahr und falsch? Andre Wolf von Mimikama hat in "Vorarlberg LIVE" erklärt, worauf es zu achten gilt.

Um "Fake News" oder auch Falschmeldungen zu erkennen, müsse man laut Faktenchecker Andre Wolf eigene Ansprüche an eine Meldung kennen und nicht nur das glauben, was man glauben möchte. Unter anderem könne man durch eine dramatisierte Schreibweise der Meldung oder einen unglaubwürdigen Verfasser feststellen, ob die Informationen (un)glaubwürdig seien. "Wenn Bilder in der Information vorliegen, schaue ich, ob diese Bilder in den Kontext gehören."