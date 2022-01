Corona-Alarm! Magdalena Egger hat sich mit dem Virus infiziert

Nach Katharina Liensberger und Christian Hirschbühl legt schon die dritte Vorarberger Skiläuferin einen positiven Test ab.

Die österreichischen Skirennläuferinnen Franziska Gritsch und Magdalena Egger sind positiv auf Covid-19 getestet worden und werden somit am Dienstag im Weltcup-Slalom von Zagreb (12.30/16.05 Uhr) nicht an den Start gehen. Laut Aussendung des ÖSV verspüren sie milde Erkältungssymptome und befinden sich in Heimquarantäne. Zuletzt beim Slalom in Lienz hatten sich beide nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert.