Cluster bei Bludenzer Polizei: Leiter positiv getestet

Bei der Stadtpolizei Bludenz wurden am Dienstag vier Mitarbeiter positiv auf Covid19 getestet. Unter ihnen auch Vizebürgermeister Mario Leiter.

Leiter hatte am Tag zuvor noch eine längere Besprechung mit Bürgermeister Simon Tschann in dessen Büro. Damit gilt auch der Bludenzer Bürgermeister als Kontaktperson und hat sich zur Sicherheit umgehend – wie auch der Vizebürgermeister – in Quarantäne begeben. Weder Tschann noch Leiter zeigen derzeit Symptome, bleiben aber bis zum Ablauf der Quarantäne abgesondert.