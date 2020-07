Check-in im Zoo Salzburg: Brillenpinguine stürmten "Wellnessbereich"

Verspäteter Check-in im Zoo Salzburg: Mit - coronabedingten - zwei Monaten Verzögerung sind am Dienstag die zehn Brillenpinguine aus Hannover eingetroffen und haben sofort den "Wellnessbereich" gestürmt, ein 180.000 Liter fassendes Becken am Fuß des Hellbrunner Berges.

"Zucht ausdrücklich erwünscht"

Die in Hannover geschlüpften und aus dem südlichen Afrika stammenden Brillenpinguine haben auf der neu eröffneten Anlage mit 21 integrierten Brutkästen freie "Wohnungswahl". Weil Brillenpinguine vom Aussterben bedroht sind, soll mit den Tieren in Salzburg eine eigene Population aufgebaut werden. "Zucht ist ausdrücklich erwünscht", sagte Direktorin Sabine Grebner zur APA. Das neue Areal in Hellbrunn sieht dabei einen 200 Quadratmeter großen Landteil mit Rückzugs- und Brutmöglichkeiten vor, dazu kommt der bis zu 1,8 Meter tiefe und 70 Quadratmeter große Wasserbereich. Besucher können durch Glasscheiben die Tiere beim Schwimmen und Tauchen bewundern.