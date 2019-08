Causa Uniter: Landesrat Rauch will Regierung einbeziehen

Nachdem VOL.AT über den umstrittenen Verein Uniter in Vorarlberg berichtete, zieht der Grüne Landesrat Johannes Rauch und die SPÖ nun erste Konsequenzen.

Der umstrittene deutsche Verein Uniter, der unter anderem durch seine Nähe zur rechtsextremen Szene bekannt ist, expandiert sein Netzwerk seit neustem nach Vorarlberg. VOL.AT berichtete über den Verein und seine ersten Kontakte nach Vorarlberg bereits ausführlich. Dies nimmt nun der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch zum Anlass, das prekäre Thema auf die nächste Ebene zu bringen. Er möchte Uniter in der kommenden Regierungssitzung am 27.08.2019 thematisieren. "Dass sich die hier in Vorarlberg breit machen kann nicht sein", verkündete Rauch in einem Facebook-Posting. Bereits in der Vergangenheit hatte sich Rauch mit der Rechtsextremen-Szene in Vorarlberg auseinandergesetzt. Gruppierungen wie Commando18 oder die Blood&Honour waren in der Vergangenheit in Vorarlberg kein unbeschriebenes Blatt.