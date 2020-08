Burgarbeiten für dieses Jahr abgeschlossen

Die diesjährige Etappe der Restaurierungsarbeiten an der Burgruine Neuburg konnten in den letzten Wochen erfolgreich abgeschlossen werden.

Dazu wurde in den letzten Wochen der restliche Teil der an das Westrondell anschließenden Ringmauer fertig restauriert. Dabei war gerade die Baustelleneinrichtung in diesem Jahr ziemlich aufwendig. „Da dieser Teil im Gelände ziemlich exponiert ist, erforderte dieser bereits im Vorfeld und auch bei den Bauarbeiten äußerste Vorsicht“, erklärt Sanierungsinitiator Reinhard Sonderegger die Herausforderungen in diesem Jahr. Nur mit einem, direkt über dem Felsen angebrachten Gerüst, waren die zu restaurierenden Teile der Mauer zu bearbeiten – schlussendlich konnte dieser sehr exponierten Abschnitt der nordwestlichen Ringmauer aber erfolgreich fertiggestellt werden.