"bunt-bar" feiert 10-Jahre-Jubiläum

Seit 10 Jahren ist die "bunt-bar" fixer Bestandteil der Vorarlberger Partyszene - an diesem Wochenende wird Geburtstag gefeiert.

Bereits am Donnerstag begann die Geburtstagsparty der "bunt-bar" mit der "Pub Quiz Challenge 2022" und der "Helldone's Karaoke Night". Am Freitag folgt ab 20 Uhr das Konzert von Junipa Gold. Bei der Aftershow-Party sorgen DJ Momo & Pole in der "bunt-bar" und Dj Wired Flex and friends im "bunt-klub" für Stimmung.