Bulldogs Kids wieder auf dem Eis

Die Bulldogs Youngsters bereiteten sich bei einem Intensiv Halbtagescamp auf die neue Saison vor.

Aber auch die Jüngsten der Bulldogs Juniors starteten bereits in die neue Saison und so waren die U7, U9 und U11 Cracks in der vergangenen Woche mehrmals auf dem Eis. Dazu gesellten sich auch der ein oder andere Neuanfänger, welche die ersten Schritte auf dem Eis absolvierten. „Neuanfänger sind bei uns jederzeit Willkommen und Interessierte können gerne mal in die schnellste Sportart der Welt reinschnuppern“, lädt Günter Kresser vom Bulldogs Nachwuchs alle Hockey Kids ein. Dazu findet vom 19. bis 23. August das Halbtagescamp der U7 bis U11 Teams statt – auch für Neueinsteiger geeignet. Infos und Anmeldung unter 0664 3381966 oder E-Mail g.kresser@a1.net.MIMA