Bulldogs Dornbirn hofft in Innsbruck auf einen Traumstart

Die Messestädter gastieren zum Auftakt der EBEL-Saison im Westderby in Tirol.

Die bet-at-home ICE Hockey League startet am Freitag den 25. September 2020, damit eine neue Eishockey-Ära. Für die Dornbirn Bulldogs beginnt die neue Zeitrechnung auswärts mit einem Westduell gegen den HC TWK Innsbruck „Die Haie“.

Der Auftaktgegner Innsbruck startet mit einem unerfahrenen Trainerteam in die Saison. Headcoach Mitch O’Keefe war in seiner Trainerkarriere bisher lediglich die letzten zwei Jahre Goaltending beziehungsweise Assistant Coach der Haie. Co-Trainer Florian Pedevilla beendete gar erst im März dieses Jahres seine Spielerkarriere.

Auch in der vergangenen Saison duellierten sich die Bulldogs am ersten Spieltag auswärts mit den Haien. Emilio Romig erzielte damals in Overtime den Gamewinner für die Vorarlberger.