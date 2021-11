Britische Zustände - Haben wir noch genug Lkw-Fahrer?

In Vorarlberg ist ein Mangel an Lkw-Fahrern zu beklagen. Ob bereits Situationen wie in Großbritannien zu befürchten sind, erklärte WKV-Spartenobamnn Michael Zimmermann am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE". Viele Lkw-Fahrer werden demnächst in Pension gehen und der Nachwuchs fehlt.

Viele Lkw-Fahrer werden demnächst in Pension gehen und der Nachwuchs fehlt. Wie sich der Mangel auf Vorarlberg auswirken wird und wie die Branche dagegen ankämpft, darüber redet WKV-Spartenobmann Michael Zimmermann.

Wo liegen die Gründe für die angespannte Situation?

Neben den aktuellen Herausforderungen und Schwierigkeiten für die Transport-Branche gibt es zwei Themen, die in Vorarlberg in Bezug auf Lkw und Verkehr besonders interessant sind: Die S18 und die vermeintlich ständig zunehmenden Staus rund um das Zollamt Wolfurt und den Autobahnanschluss Dornbirn Nord. Michael Zimmermann hat auch darüber mit Pascal Pletsch gesprochen.

Thema S18 aus Sicht der Lkw-Fahrer

Warum staut es so oft beim Zollamt Wollfurt?

