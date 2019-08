Brillanter Auftritt von „finklinggs“

Evelyn Fink und Philipp Lingg begeisterten auf Sankt Corneli Konzert

„Fahr mr no a kläle, fahr mr no a kläle, mit dam Wälder Isabähle“ stimmten alle in das bekannte, die einstige Bregenzerwaldbahn besingende Volkslied ein, das in allen seinen Strophen zelebriert wurde. Ebenso wurde die „Vogelhochzeit“, eigentlich ein erotisches Studentenlied um 1911, mit all seinen doppeldeutigen Textzeilen besungen: „Der Kranich, der Kranich, setzt dreimal an und kann nicht, Fidiralala, fidiralala, fidiralalalala!“