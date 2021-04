Bregenz hat mit Graz noch eine offene Rechnung

Die Bodenseestädter wollen sich für die Heimpleite revanchieren

Am Dienstag, 13. April treffen die Mannen rund um Trainer Markus Burger auf die HSG Graz. Nachdem das Heimspiel gegen die Grazer unglücklich verloren wurde, möchten die Bregenzer nun auswärts sich rehabilitieren und beide Punkte aus der Steiermark entführen. Bregenz Handball konnte am Sonntag klar gegen HSG Bärnbach/Köflach gewinnen und reisen dementsprechend mit viel Selbstbewusstsein in die steirische Landeshauptstadt. Die Grazer verloren am Wochenende ihr Spiel gegen Linz und müssen nun unbedingt voll punkten, um ihre kleine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale noch am Leben zu halten.