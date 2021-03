Bregenz Handball schnappt sich Torjäger von Ferlach

Die Bodenseestädter verpflichten den Slowenen Matic Kotar für die neue Saison.

Mit dem 23-jährigen Matic Kotar konnte Bregenz Handball einen Spieler für die kommende Saison verpflichten, der perfekt in das System von Trainer Markus Burger passt. Der gebürtige Slowene spielt momentan noch beim SC Ferlach, für den er in dieser Saison in 13 Spielen 43 Tore warf, was einen Schnitt von 3,31 Toren pro Spiel bedeutet. Matic Kotar spielt Rückraum Mitte, ist 188 cm groß und bringt 85 Kilo auf die Waage. Vor seinem Wechsel nach Ferlach spielte er für den slowenischen Verein Trimo Trebnje.