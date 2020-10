Bregenz Handball hat gegen Linz zwei Punkte eingeplant

Wichtiges Heimspiel für den neunfachen Meister gegen die Oberösterreicher

Am Samstag, 31. Oktober steigt um 19.00 Uhr in der Handball Arena Bregenz das nächste Heimspiel. Nach der Niederlage auswärts gegen Krems möchten sie die Bregenzer gegen Linz unbedingt die nächsten zwei Punkte holen. Die Oberösterreicher warten auch unter Neu-Trainer Milan Vunjak nach wie vor auf ihren ersten Saisonsieg.

Für Neu-Bregenzer Marko Tanasković, der sich gegen Krems bei seinem 1. Spiel für Bregenz Handball mit 7 Toren erfolgreich in die Mannschaft integrieren konnte, ist es ganz klar: „Es kommt für uns nur ein Sieg in Frage, nicht zuletzt deshalb, da dieser Punkte bedeutet, die später für uns viel Bedeutung haben werden.“

Geschäftsführer Björn Tyrner zu der aktuellen Situation: : „Wir bedauern die zusätzlich erschwerten Bedingungen sehr. Aufgrund des höchst sorgfältigen Umgangs sämtlicher Spitzensportvereine im Land haben wir uns doch erhofft, weiterhin zumindest ein wenig Veranstaltungsflair sorgen zu dürfen. Wir waren unseren Besuchern immer gute Gastgeber. Nun fühlt es sich so an, als würden wir zu einem Galadinner einladen und jeder muss Fleisch, Wein und Pfanne selbst mitbringen. Als Bregenz Handball nehmen wir auch die neuesten Maßnahmen an und werden sie erneut professionell umsetzen. Ich wünsche uns allen das nötige Durchhaltevermögen, speziell unseren ehrenamtlichen Helfern. Die größte Motivation wäre natürlich ein Sieg am Samstag gegen Linz.“