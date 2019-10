Bratwurst mit Pommes im Jubiläumsjahr

Pünktlich zum 70igsten Geburtstag präsentiert die Laienbühne Hohenems ein neues Stück.

Hohenems. Ein Kiosk an einer Autobahnraststätte. Bratwurst mit Pommes, Cola und Kaffee – und mittendrin die Chefin Penny, die am Tag hunderte von Kunden kommen und gehen sieht. Man sollte nicht zu viel verraten von der Geschichte, nur so viel: Lachmuskelalarm inklusive.