BP-Wahl, Szene Openair und Mietrecht

Arzt und Politiker Marco Pogo, Szene-Organisator Hannes Hagen und Mietrecht-Experte Markus Unterhofer sind am Donnerstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Marco Pogo ist Musiker, Arzt Kaberettist und Vorsitzender der Bierpartei. Wenn im Herbst der Bundespräsident gewählt wird, steht auch sein Name auf dem Stimmzettel. Mit VOL.AT-TV-Chefreporter Joachim Mangard spricht über seine Kandidatur und was Komik und Satire in der Politik verloren haben.