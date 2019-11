Bombe platzte beim Jubilar: Ära von Reiner ist Geschichte

Nach 50 (!) Meisterschaftsspielen in den letzten eineinhalb Jahren ziehen der Klub und Reiner trotz sportlichen Erfolgen einen Schlussstrich

Der Vertrag mit Luggi Reiner wäre bis Saisonende 2019/2020 gegangen. Jetzt haben sich SW Bregenz Obmann Thomas Fricke und Luggi Reiner nach einem Gespräch geeinigt, getrennte Wege im beiderseitigen Einvernehmen zu gehen. Zu einer ersten Stellungnahme war Luggi Reiner leider nicht erreichbar. „Es waren verschiedene sportliche Auffassungen. Wir haben eine Vision und die heißt ab Sommer 2021 2. Liga zu spielen“, sagt SW Obmann Thomas Fricke. Allerdings wird es laut Fricke nicht einfach nun einen neuen Coach zu finden, der diese Vision mitgehen will. Entweder gibt es bis Sommer 2020 eine Übergangslösung als Bregenz Trainer oder doch schon einen neuen Coach der die Schwarz Weißen Richtung 2. Liga ganz gezielt führt. Ein Thema als Nachfolger für den scheidenden Coach Luggi Reiner ist Srdan Gemaljevic. Der 59-jährige Serbe führte Bregenz schon in den 90iger Jahren in den Profifußball. Allerdings will man laut Thomas Fricke den eigenen Nachwuchs nicht vernachlässigen um dort die Nummer eins im Lande zu werden. Gemaljevic wurde vor wenigen Wochen als neuer Sportdirektor bei SW Bregenz, insbesondere für den Nachwuchs zuständig, präsentiert. Noch vor Weihnachten will SW Bregenz einen neuen Trainer für die erste Kampfmannschaft präsentieren.