Bitteres Aus mit 13 Punkten für den Titelverteidiger

FC Lauterach ist gescheitert, Akademie Vorarlberg U-18 und Lochau im Finale.

Eine enorm lange Warteschlange, eine volle Hofsteighalle und phasenweise Hallenfußball vom Feinsten brachte die vorletzte Vorschlussrunde in der Jubiläumsausgabe vom Wolfurter Hallenmasters. Vier der sechs Halbfinalisten der Gruppe 3 hätten sich den Aufstieg ins Finalturnier redlich verdient. Spannung bis zur letzten Sekunde. Die Jubiläumsausgabe vom Bandenzauber wird einen neuen Sieger erleben. 16 Mannschaften durften bislang die Trophae in die Höhe stemmen. Der Titelverteidiger Lauterach ist mit dreißzehn Punkten knapp ausgeschieden. Mit dem dreifachen Turniersieger Akademie Vorarlberg U-18 und Vorarlbergligaklub SV Lochau qualifizierten sich zwei weitere Teams für die Endrunde. Bitteres Aus für den noch regierenden Champion Lauterach. Die Hofsteig-Truppe stand knapp vor der elften Finalteilnahme, das wäre Rekord gewesen. Die 1:4-Niederlage gegen Lochau kostete dem Titelverteidiger Lauterach das Weiterkommen. Der 3:1-Erfolg von Lauterach gegen Akademie Vorarlberg nützte nichts. Dabei führte Lauterach mit 1:0 und verlor noch hoch. Gruppensieger Akademie Vorarlberg ohne einige Leistungsträger spielte stark und sichert sich zum zehnten Mal die Teilnahme im Finale. Die heimische Landesauswahl zählt zu den Mitfavoriten auf den Turniersieg. Lochau hat sich still und leise wieder einen Startplatz an Dreikönig gesichert. Die Leiblachtaler mit Führungsspieler Fabio Feldkircher spielen zum vierten Mal in Serie um die Masterskrone. Trotz dem 1:5-Debakel gegen die Akademie Vorarlberg bleiben die Leiblachtaler weiter im Konzert der Großen.