Bildende Künstler aus dem Bezirk Feldkirch. Hugo Ender (80) “Kunst ist mein täglich Brot”

Der Maler Hugo Ender über die unglaubliche Vielfalt der Baumrinde und seine Vision für Künstler Götzis. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch.

Schauen und erkennen. Erspüren und das Gesehene zulassen – von der geistigen Aura berührt werden. So verliert sich Hugo Ender zeichnend, in der für ihn sichtbaren Welt. Es ist vor allem der Baum, der seit langem seine künstlerische Arbeit prägt und immer mehr zum Thema wurde. Mit Kohlestift und Holzschnitt erforscht der Künstler uralte Obstbäume, Birken und deren Rinde in all ihren Facetten. Dabei geht es ihm aber auch um das Dokumentieren, denn in ein paar Jahren gäbe es fast keine Hochstämme mehr. Mit seinem zeichnerischen Eindringen in die Baumrinde möchte er auch vermitteln, dass wir nicht einfach achtlos an einem alten Baum vorbeigehen sollten, ohne ihn genau anzuschauen, denn in der Baumrinde gäbe es Vieles zu sehen. „Mich fasziniert die unglaubliche Vielfalt der Struktur und der Formen. Es gibt keine Form, die nicht enthalten ist. Man sieht Gesichter, Kreise, exakte Linien, sogar Landschaften“, schwärmt der Künstler. Immer näher ist der Künstler den Bäumen gekommen, zeichnet sich fast in die Baumritzen hinein, macht Holzschnitte oder zeichnet mit hartem Kohlestift. Baumrinde ist, wie Ender sagt, ein Mikroorganismus. Beim Betrachten entdeckt er unglaubliche Formen und all das ist von der Natur gemacht. Man müsse es nur erkennen und ausschöpfen. „Es ist alles da, jede Form, jede Farbe. Ich kann mich als Künstler bedienen. Ich bekomme Bauchweh, wenn jemand sich als Künstler bezeichnet, aber keine Pflanze ordentlich zeichnen kann. Ein guter Künstler muss hervorragend zeichnen können“, meint Hugo Ender. Ausgebildet wurde Ender in der Fachschule für Dekorationsmalerei in Innsbruck, hat im väterlichen Betrieb gearbeitet und sich später als Graphiker selbständig gemacht. Aber immer war er als Künstler aktiv.