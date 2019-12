BH-Mordfall: Soner Ö. wird verlegt

Einen Monat vor Prozessbeginn ordnet Justizministerium nun an, den Angeklagten von Innsbruck nach Feldkirch zu überstellen.

Knapp einen Monat vor dem Auftakt des mit Spannung erwarteten Schwurgerichtsprozesses im BH-Mordfall wird der Angeklagte Soner Ö. (34) nun in die Justizanstalt Feldkirch überstellt. Das hat die Generaldirektion für den Strafvollzug im Justizministerium vergangene Woche entschieden. Bestätigt wird dies auf NEUE-Anfrage vom Verteidiger-Duo Stefan Harg und Wilfried Weh. Heute oder morgen soll es so weit sein.

Anwälte orteten "Menschenrechtsverletzung"

Soner Ö. war am 20. Februar – zwei Wochen nach dem Messerattentat auf den Sozialamtsleiter der BH Dornbirn – nach Innsbruck verlegt worden, weil er sich in der U-Haft äußerst aggressiv verhalten haben soll und es in Innsbruck offenbar bessere Voraussetzungen für seine Unterbringung gibt. Die Verteidiger bemühten sich seitdem um eine Rückverlegung ihres Mandanten nach Feldkirch. Die Anwälte orteten zuletzt eine „schwere Menschenrechtsverletzung“, da sie sich unter diesen Umständen nicht ausreichend mit ihrem Mandanten auf den Prozess vorbereiten könnten.