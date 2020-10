Bezirksvertretung - Neubau: Sichere Bank für die Grünen

In Neubau bleiben die Grünen auf Platz eins. Mit 39,7 Prozent fuhr die Ökopartei allerdings einen Verlust von 1,32 Prozentpunkten ein. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die SPÖ mit 23,82 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 ist das allerdings ein leichter Rückgang um 0,86 Prozentpunkte. Mit 15,88 Prozentpunkten liegt sie weit hinter hinter den Grünen. 13,39 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 3,19 Prozentpunkte.

Nummer vier im 7. Bezirk wurden die NEOS, deren Ergebnis sich mit 7,67 Prozent kaum veränderte. Fünfte ist die FPÖ, die 9,26 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,25 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom dritten Rang. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch. Das jüngste Projekt des früheren FPÖ-Chefs erzielte bei seiner Premiere 1,55 Prozent - das ist der letzte Platz im Reigen der Gemeinderats-Parteien. Die übrigen Listen kamen auf 9,62 Prozent.

In Neubau waren bei der Bezirksvertretungswahl 25 280 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 29,46 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.