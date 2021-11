Benefizkonzert für die Palliativstation Hohenems

Am Freitag, dem 5. November 2021, um 19.30 Uhr findet bei freiem Eintritt ein Konzert mit Goran Kovacevic und Peter Lenzin für Angehörige und Freunde der Palliativstation im Palst Hohenems statt.

Der Fördererverein „Palliative Care Vorarlberg“ setzt sich für die Entwicklung der Palliativbetreuung in Vorarlberg ein. So wird z. B. der Palliativbasislehrgang in Batschuns seit Jahren finanziell unterstützt oder auch die Präsentation von wissenschaftlichen Arbeiten in Form von Kongresspostern beim österreichischen Palliativkongress.

Ein wichtige Aufgabe ist es auch, gemeinsam mit der Palliativstation spezielle Projekte zu entwickeln.

Angehörige, Freunde und Bekannte von schwerkranken Menschen leisten oft Großartiges, und doch bleibt ein wesentlicher Teil dieser hingebungsvollen Leistung unerkannt. Als Zeichen der Wertschätzung für die vielen Menschen, die Bewundernswertes in der Pflege und Betreuung vollbringen, veranstaltet der Fördererverein ein Konzert im Rittersaal des Palastes. In enger Zusammenarbeit mit dem Team der Palliativstation ist dies vor allem ein Abend für die Angehörigen. Unter dem Motto „Eine Reise durchs Leben“ soll bewusst das Leben in den Mittelpunkt gerückt werden.