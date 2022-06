Beachvolleyball am Jannersee verspricht ein Hit

Zweitägiges Turnier vom HC Lauterach wird ein Highlight.

Sand im Getriebe? Von wegen, da läuft alles rund! Es ist wieder angesagt: die Vorarlberger Beach-Handball-Trophy am 25. und 26. Juni 2022 in Lauterach! Der Lauteracher Handballclub veranstaltet wieder ein Ball-Spektakel, das Jung und Alt begeistert. Zeit Tage Action, Dynamik, Akrobatik, Spannung. Damen und Herren sowie Jugendliche lassen ihr Balltalent auf der Beach-Handball-Anlage beim Jannersee aufblitzen. Für viele noch neu, doch eine attraktive Sportart, die eine große Zukunft vor sich hat. Also nichts wie hin, dass muss man einfach gesehen haben. Und neben dem Sportlichen, wird auch der Genuss nicht zu kurz kommen. Das Wirtschaftsteam sorgt für Speis und Trank.