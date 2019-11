"Bauer sucht Frau": Michael hat sich in Carina aus Bregenz verliebt

Kann Michael (30) Carina nach den ganzen Hin und Her endgültig davon überzeugen, dass sein Herz nur für sie schlägt?

"Bei mir ist es ganz sicher so, dass Michael den ersten Schritt machen und sich zu seinen Gefühlen bekennen muss. Ich brauche das als Sicherheit, damit ich mich ihm komplett öffnen kann", so die 30-Jährige deutlich. Bei einem Ausflug ins Grüne legt sich Michael dann auch wirklich ins Zeug: "Ich würde ja gern die Hofwoche um ein paar Jährchen verlängern. Gefühlsmäßig hat sich bei mir schon sehr viel entwickelt. Ich muss dir ganz offen gestehen, ich habe mich in dich verliebt!" Bei diesen Worten geht Carinas Herz auf: "Mir geht es genau gleich. Ich erlöse dich jetzt auch von deinen Qualen und verzeihe dir diesen kleinen Umweg! Ich würde mich auch freuen, wenn das mit uns eine Zukunft hat."