Bauer Michael will Carina aus Bregenz zurück

Letzte Woche entschied sich Bauer Michael in der Sendung "Bauer sucht Frau" gegen die Bregenzerin Carina - VOL.AT berichtete. Jetzt will er sie plötzlich zurück!

Nachdem sich Landwirt Michael in der letzten Folge schweren Herzens von Carina aus Bregenz verabschiedet hatte, scheint er nun seine Entscheidung zu bereuen. Während der gemeinsamen Arbeit auf dem Hof mit Conny (27), die er Carina noch vorgezogen hatte, wirkte Michael reserviert:

"Du hast es ja vielleicht auch schon gemerkt, ich habe auch noch ein wenig an Carina gedacht", gestand er ihr.

Happy-End mit Carina?

Gibt es nun ein Happy-End mit Carina? Sie sagte noch bei ihrem Abschied: "Es hat mich schon überrascht, wie man einen Menschen in so kurzer Zeit so lieb gewinnen kann."