"Bauer sucht Frau" Bregenzerin will sich Michael angeln

Die 30-jährige Carina aus Bregenz hat sich bei „Bauer sucht Frau“ beworben und will dort das Herz von Bauer Michael aus Bayern gewinnen.

„Ich habe den Vorspann von Michael gesehen und fand, dass er eine sympathische und charmante Art an den Tag legte. Ich hab mir lange überlegt, ob ich den Schritt über ‚Bauer sucht Frau‘ gehen soll. Meine Mama hat mich immer wieder bestärkt und deshalb habe ich schlussendlich den Schritt gewagt und mich für Michael beworben. Am Ende hat mich aber sein Papa Werner mit der Aussage: „Wer sich für Michael nicht bewirbt, der ist eigentlich selber schuld!“ in der Aufrufsendung überzeugt.“

Michael (30) aus Bayern

Im Frankenland lebt Michael mit seinen Eltern Christine (56) und Werner (59) auf einem Hof. Zusammen mit seinem Vater kümmert sich der 30-Jährige um den Hof und betreibt im Haupterwerb einen Garten- und Landschaftsbau. Michael träumt davon, demnächst sein eigenes Haus zu bauen, in dem er dann mit seiner Traumfrau und den gemeinsamen Kindern leben kann. In seiner Freizeit macht der fürsorgliche Bayer gerne Wellness und entspannt in der hofeigenen Sauna. Der 1,77m große Mittelfranke ist auf der Suche nach einer großen Frau mit langen Haaren, die unternehmungslustig und spontan ist. Michael ist durch und durch Familienmensch, deshalb ist es ihm besonders wichtig, dass seine neue Partnerin auch seine 2 Jahre alte Tochter ins Herz schließt. „Meine Tochter ist mein Leben und ich tu alles für sie. Aber natürlich wird es wieder Zeit für eine neue Partnerschaft, ich möchte eine Frau, die für immer an meiner Seite bleibt.“