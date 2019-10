Bauer sucht Frau: Plumper Spruch schockiert Carina aus Bregenz

Carina aus Bregenz ist gerade auf Hofwoche bei Bauer Michael. Die Chancen des 30-Jährigen stehen eigentlich gut, bis er seine Hofdamen mit einem schmuddeligen Anmachspruch eher abschreckt.

Die Sauna ist ein eher ungewöhnlicher Ort für ein Date. Das bemerkte auch Bauer Michael, als er seine Hofdamen Carina und Conny einlud, mit ihm zu schwitzen. Als die drei es sich nach dem Saunieren im Ruheraum gemütlich machten, kam ein ziemlich plumper Spruch von Michael: "Aber an hab ich da nicht mehr viel, wenn ich mich da hinlege“, sagt er in Bezug auf eine Liege in besagtem Ruheraum. Von den Hofdamen erntete der Bauer für diesen Spruch nur etwas verwirrte Blicke und verhaltenes Lächeln.

"Etwas zu plump"

Trotzdem scheinen die Damen weiter angetan vom Bauern zu sein. Entscheiden will er sich jedoch noch nicht. Und so will er checken, wie sich seine Hofdamen bei der allgemeinen Hofarbeit so anstellen. Besonders Conny will alles richtig machen und legt sich ins Zeug: "Ich möchte es ihm auch recht machen und alles geben!"