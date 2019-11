Bauer Michael schickt Carina aus Bregenz nach Hause

Am Montagabend entschied sich Bauer Michael in der Sendung "Bauer sucht Frau" gegen die Bregenzerin Carina.

"Habe Angst, dass Tränen fließen"

Keine einfache Situation, zumal sich alle drei untereinander auch noch sehr gut verstanden. Carina und Conny wollten aber endlich eine Entscheidung von Bauer Michael. "Ich wünsche, dass Michael eine Entscheidung trifft, denn das haben Conny und ich verdient", sagt Carina. Michael musste also Klartext sprechen. Und das fällt dem Landwirt alles andere als leicht: "Ich habe Angst, dass Tränen fließen! Ich weiß auch gar nicht, wie ich es sagen soll."

Michael druckste weiter herum. Dann endlich ließ er die Katze aus dem Sack: "Carina, ich habe mich für Conny entschieden!"“ Carina verabschiedet sich und dann kommen ihr die Tränen: "Es hat mich schon überrascht, wie man einen Menschen in so kurzer Zeit so lieb gewinnen kann." Große Freude dagegen bei Conny. Nur Michael zweifelt weiter und schaut Carina sehnsüchtig hinterher: "Ich hoffe, ich habe richtig entschieden."