Auto fährt in Karnevalszug - 30 Verletzte

Im hessischen Volkmarsen nahe Kassel ist Montagnachmittag ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren.

Liveticker

Der Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen. "Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen", sagte ein Polizeisprecher am Montag in Kassel. Den Autofahrer werde man nun befragen, hieß es weiter. Weder zu seiner noch zur Identität der Opfer machte der Polizeisprecher Angaben.

Ein Augenzeuge habe berichtet, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei.Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, gaben mehrere Augenzeugen an, dass der Fahrer die Absperrungen umgangen hat und mit Vollgas in die Menschenmenge gerast ist. Laut weiteren Medienberichten habe es so ausgesehen, als ob der Lenker es gezielt auf Kinder abgesehen.