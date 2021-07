Auszeichnung für Maskenprojekt

Eine Schülergruppe des BGD siegte beim Wettbewerb „Abfallvermeidung macht Schule!“

Während der Homeschooling-Phase hatte sich eine Schülergruppe des Moduls Sozialkompetenz ans Nähen gemacht. Eine ganze Woche lang nähten die Siebtklässler wiederverwendbare Stoffmasken für alle Kinder der benachbarten Volksschule. Dafür verwendeten sie Stoffreste und vorhandene Bänder. Am Ende der Woche waren 230 Masken fertig und die Gymnasiasten konnten sie stolz an die Direktorin der VS Markt Gerda Ramoser überreichen. „Das Projekt zeigt, wie Ressourcenschonung, Umweltschutz und sozialer Einsatz Hand in Hand gehen können“, freute sich die Projektleiterin am BGD Erika Schuster.