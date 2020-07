Austria Lustenau will endlich die Negativserie beenden

Mit Interimscoach Tamas Tiefenbach soll beim Dritten Liefering die Trendwende her.

Alle Daten, Text, Fotos im Liveticker vom Spiel Liefering vs Austria Lustenau

Dritter Liefering gegen den Zwölften Austria Lustenau, alles spricht für die Salzburger Jungbullen. Die Lustenauer Austria in der sportlichen Krise, seit acht Meisterschaftsspielen in Folge plus dem ÖFB Cupfinale gegen RB Salzburg nicht mehr gewonnen. Roman Mählich absolvierte das letzte Pflichtspiel auf der Betreuerbank der Grün-Weißen und die Trainersuche läuft auf Hochtouren. Es könnte ein Deutscher Unbekannter der Nachfolger für Mählich werden, oder es gibt eine Vorarlberger Lösung mit Eric Orie oder Daniel Madlener. Alles eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Und der Abgang von Kapitän und Torgarantie Ronivaldo in Lustenau wird immer wahrscheinlicher.

Zum zweiten Mal in dieser Saison spielt der gebürtige Ungar Tamas Tiefenbach „Feuerwehrmann“. Er sitzt als Interimscoach die letzten fünf Meisterschaftsspiele in dieser Saison auf der Trainerbank der Grün-Weißen. Denn nach der Trennung von Gernot Plassnegger im September letzten Jahres und nun von Roman Mählich coacht Tiefenbach die Lustenauer abermals. Mit Unterbrechungen ist Tamas Tiefenbach seit 2009 Assistenztrainer der Lustenauer. Beim schweren Auswärtsspiel in der RB Arena in Wals/Siezenheim muss Tiefenbach auf den gelbgesperrten Michael Lageder verzichten. Auch Patrik Eler ist noch im Aufbautraining aber ein Comeback nach langer Verletzungspause steht unmittelbar bevor. Und Torgarantie Ronivaldo will mit einem Treffer in Liefering neuer Rekordtorschütze der Lustenauer Austria werden. Zusammen mit Thiago de Lima hält Ronivaldo bei 68 Treffern für die Lustenauer Austria. Es wäre ein besonderes Tor, wenn Ronivaldo in Salzburg treffen würde.