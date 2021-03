Austria Lustenau trifft im Derby auf Rekordtorschütze Ronivaldo

Austria Lustenau gegen FC Wacker Innsbruck oder das große Duell Haris Tabakovic gegen Ronivaldo.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Innsbruck

Bei Grün-Weiß ist die Stimmungslage nach dem geglückten ersten Dreier gegen den FC Juniors OÖ durchwegs positiv. Über 90 Minuten hinweg lieferte die Mannschaft von Alexander Kiene eine stabile Leistung und ging am Ende verdient als Sieger vom Platz. "Gegen den FC Juniors ist das Spiel chronologisch gesehen perfekt für uns verlaufen. Wir konnten nach der Führung gleich nachlegen und haben nach dem Anschlusstreffer die nötige Ruhe bewahrt", kommentiert Alexander Kiene die Partie. "Mit dem 3:1 direkt nach der Pause hätte es für uns kaum besser laufen können. Dennoch war nicht alles perfekt. Wir hatten in der einen oder anderen Situation auch das nötige Glück. Aber auch das musst du dir erarbeiten und das hat mein Team gemacht". Daher viel die Nachbesprechung deutlich kürzer aus, der Fokus konnte früh auf das West-Derby gerichtet werden. Unter der Woche wurde intensiv trainiert, die zusätzlichen spielfreine Tage wurden für weitere Trainingseinheiten genutzt. "Wir sind für morgen bereit und wollen gegen Innsbruck punkten. Dafür müssen wir morgen wieder jene Effizenz an den Tag legen wie gegen die Juniors, denn Innsbruck wird nicht all zu viele Tormöglichkeiten zu lassen. Defensiv wird es darauf ankommen so lange wie möglich die Null zu halten. Je länger wir das schaffen, desto besser stehen unsere Chancen", lautet Kienes Fazit.