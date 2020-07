Austria Lustenau Spieler Grujcic für drei Jahre nach Innsbruck

Darijo Grujcic wechselt zur kommenden Saison ablösefrei von Austria Lustenau zum FC Wacker Innsbruck. Der Abwehrspieler erhält in Innsbruck einen Vertrag bis 2023.

Darijo Grujcic (*19.05.1999) startete seine Karriere in der Jugend des FC Lustenau. Später durchlief er die Jahrgänge von der U15 bis hin zur U18 der Akademie Vorarlberg, 2017 schloss er sich dem damaligen Regionalligisten FC Dornbirn an. Ein Jahr später folgte der Schritt in die zweite Liga zu Austria Lustenau. Darijo Grujcic kommt auf insgesamt 41 Einsätze in der zweiten Liga und auf acht Spiele im ÖFB Cup.