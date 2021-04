Ausreisetests gestartet: Das sagen die Wälder dazu

Die Ausreisetests sind angelaufen: VOL.AT war vor Ort beim Kontrollpunkt Achrain und sprach mit Polizei und Autofahrern.

Seit Mittwoch 00.00 Uhr gilt die Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald. Auch im Schwarzachtobel vor dem Achraintunnel in Alberschwende wurde ein Kontrollpunkt eingerichtet. Polizei, Bundesheer und Bezirkshauptmannschaft überprüfen dort alle Verkehrsteilnehmer, die den "Would" verlassen wollen. Mittwochfrüh lief alles gut. Die Zusammenarbeit vor Ort funktionierte gut und der Stau hielt sich in Grenzen. Und auch die Vorarlberger verhielten sich vorbildlich: "Die Fahrzeuglenker sind vorbereitet, haben großteils den Test ausgedruckt schon bei der Hand", erklärt Polizeisprecher Wolfgang Dür gegenüber VOL.AT. Nur wenige Autofahrer mussten zurückgeschickt werden, da sie keinen gültigen negativen Test mit dabei hatten.