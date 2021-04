Start der Ausreisekontrollen aus dem Bregenzerwald

Im Bregenzerwald werden seit heute, Mittwoch, 0.00 Uhr, Corona-bedingte Ausreisekontrollen vorgenommen.

Polizei, Bundesheer und Bezirkshauptmannschaft überprüfen an drei Kontrollpunkten alle Verkehrsteilnehmer. Bedingung für das Passieren der Kontrollpunkte ist ein negativer Wohnzimmer- (registriert, nicht älter als 24 Stunden), Antigen- (48 Stunden) oder PCR-Test (72 Stunden). Die Ausreisekontrollen werden vorerst bis 27. April durchgeführt.

10.000 Tests in zwei Tagen

Die Maßnahme wird aufgrund einer starken Fallzunahme in mehreren Gemeinden des Bregenzerwalds mit seinen insgesamt etwa 32.000 Einwohnern gesetzt. Auslöser dafür waren private Feiern. Von der Ausreisetestpflicht ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr sowie Schüler, die außerhalb der Region den Schulunterricht besuchen. Das Testangebot in 16 Gemeinden (bisherige Kapazität: 10.000 Tests pro Woche) wird ausgeweitet, in Schwarzenberg wurde eine weitere Teststation aufgebaut, die innerhalb von jeweils zwei Tagen 10.000 Tests bewältigen kann.