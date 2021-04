So denkt man im "Would" über die Ausreisetestpflicht

Ab Mittwoch gilt für den Bregenzerwald eine Ausreisetestpflicht. VOL.AT hat sich im Mittelbregenzerwald dazu umgehört.

Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens gilt ab Mittwoch eine Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald. Wer die Region verlassen will, muss also einen negativen Covid-Test vorzeigen. Doch wie denkt man im Bregenzerwald darüber? VOL.AT hat sich bei einer Umfrage in Andelsbuch und Egg umgehört.