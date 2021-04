Private Feiern lösen Ausreisetestpflicht aus

Ausgehend von mehreren privaten Feiern sind die Infektionszahlen im Bregenzerwald über die letzten Tage massiv gestiegen. Am Montag sah sich die Landesregierung veranlasst, eine Ausreisetestpflicht für die Region zu erlassen.

Die Infektionszahlen sind in einzelnen Gemeinden des Bregenzerwalds zuletzt in die Höhe geschnellt, Auslöser waren private Treffen. "Alles kein Grund zur Beunruhigung", versicherte LH Wallner in einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. Man wolle den Vorarlberger Weg konsequent fortsetzen.