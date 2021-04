Bregenzerwald mit Ausreisetestpflicht: Die wichtigsten Punkte im Überblick

Wie schon zuvor im Leiblachtal wird ab Mittwoch auch für den Bregenzerwald eine einwöchige Ausreisetestpflicht festgelegt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

AB WANN UND BIS WANN GILT DIE AUSREISETESTPFLICHT?

Die Verordnung tritt am Mittwoch, 21. April um 00.00 in Kraft und gilt bis Dienstag, 27. April um 24.00 Uhr.

WELCHES GEBIET IST VON DER VERORDNUNG BETROFFEN?

WO WIRD KONTROLLIERT?

Nicht alle neun Straßen, die aus dem Bregenzerwald herausführen, werden ständig geöffnet und kontrolliert werden. Rund um die Uhr wird am Achraintunnel , am Wirtatobel bei Langen und an der Bödelestraße kontrolliert.

WER MUSS SICH TESTEN LASSEN?

WER MUSS SICH NICHT TESTEN LASSEN?

WIRD AUCH IN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN KONTROLLIERT?

Ja, auch in den Linienbussen muss ein negatives Testergebnis mitgeführt werden. Die Fahrgäste werden gebeten, ihren aktuellen Covid-Test bei den Kontrollstellen am Bödele, in Alberschwende und in Langen (Wirtatobel) griffbereit zu halten, damit die Kontrollen zügig durchgeführt werden können. Die Kontrollen in den Bussen werden von den MobilbegleiterInnen bzw. von Security-MitarbeiterInnen vorgenommen, die für diese Aufgabe eigens von der Vorarlberger Landesregierung ermächtigt wurden.