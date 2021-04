L49 bleibt exklusiv für Linienbusse geöffnet

Aufgrund der Ausreisetestpflicht aus dem Bregenzerwald ab Mittwoch kommt es auch zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr.

Kontrolle in Bussen

Die Fahrgäste werden gebeten, ihren aktuellen Covid-Test bei den Kontrollstellen am Bödele, in Alberschwende und in Langen (Wirtatobel) griffbereit zu halten, damit die Kontrollen zügig durchgeführt werden können. Kinder bis zehn Jahre sind von der Testpflicht ebenso ausgenommen wie Schülerinnen und Schüler. Die Testpflicht gilt vorerst eine Woche lang, und zwar bis Dienstag, 27. April 2021, 24:00 Uhr. Die Kontrollen in den Bussen werden von den Mobilbegleitern bzw. von Security-Mitarbeitern vorgenommen, die für diese Aufgabe eigens von der Vorarlberger Landesregierung ermächtigt wurden.