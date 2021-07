"Aus Prinzip dagegen": WKV kritisiert Kies-Aus in Altach

Wichtige Projekte wie die Erweiterung des Kiesabbaus in Altach würden durch gemeindepolitisches Geplänkel ausgebremst, kritisiert WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Die Götzner Grünen, eigentlich in einer Koalition mit ÖVP-Bürgermeister Christian Loacker, haben mit den Stimmen der Opposition in der Gemeindesitzung am Montag den Grundsatzbeschluss für Kiesabbau in Altach wieder gekippt. In Götzis scheint die Koalition am Ende, wie die VN berichten. Für das Projekt in Altach, wo das der Gemeinde Götzis gehörende Grundstück für die Erweiterung des Kieswerks von Unternehmer Franz Kopf liegt, heißt es jetzt wohl wieder zurück auf Anfang. Die Wirtschaftskammer zeigt wenig Verständnis für die Vorgänge.