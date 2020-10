Aus dem Weltspartag werden zwei Weltsparwochen

Die Vorarlberger Sparkassen dehnen heuer das Fest des Sparens aus.

Dornbirn. Der Weltspartag, an dem traditionell viele Sparer, Kinder und Familien ihre Kässele zur Bank tragen, soll nicht zu einem erhöhten Risiko führen. Die Sparkassen haben sich deshalb dazu entschlossen, den heurigen Weltspartag, der am 30. Oktober stattfinden würde, auf zwei Wochen auszudehnen. Die Ansteckungsgefahr aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie soll minimiert werden, da die Gesundheit das höchste Gut des Menschen ist, heißt es vonseiten der Sparkassen. „Dadurch wollen wir gewährleisten, dass es zu keinen Massenaufläufen kommt“, betont Werner Böhler, Sprecher der Vorarlberger Sparkassen: „Dementsprechend appellieren wir an unsere Kunden, das zeitlich erweiterte Angebot auch wahrzunehmen und in den Filialen auf ausreichenden Abstand zu achten“.