AUGENBLICKE – Kurzfilme im Kino 2021

Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Diesmal bieten die Augenblicke mit 13 Kurzfilmen eine überdurchschnittliche Anzahl an Filmen im mit insgesamt 95 Minuten Programm. Kurzfilm-genremäßig ist 2021 alles dabei: Von Kurzspielfilmen (Phantastisch empathisch: THE NEIGHBORS‘ WINDOW), über das Experimentelle (UNIVERSE, sinnlich-fragil) bis hin zu den Animationen (WAITING FOR HAROLD der Brüder Lauenstein als fast philosophische Achtsamkeits- und Konzentration-Challenge).