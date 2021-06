Auftaktsieg bei der Euro - Bewerten Sie die ÖFB-Stars!

Erster Sieg für Österreich bei einer EM - 3:1 gegen Nordmazedonien. Trainer Franco Foda ist zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. Sind Sie es auch?

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Sonntag in Bukarest mehr Tore erzielt als in den bisherigen sechs EM-Spielen davor. Der historische erste ÖFB-Sieg bei einer kontinentalen Endrunde gelang mit einem 3:1 gegen Nordmazedonien gegen den in der FIFA-Weltrangliste am schwächsten platzierten EM-Teilnehmer.